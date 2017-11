Saisie de médicaments contrefaits d’une valeur de 1,35 milliards à Touba Belel : L’ordre des pharmaciens porte plainte contre les auteurs du trafic

L’ordre des pharmaciens ne comptent pas laisser passer cette affaire de saisie de médicaments impropres à la consommation à Touba Belel. En effet, les éléments de la brigade de la gendarmerie avaient arrêté deux camions remplis de médicaments impropres à la consommation. Le convoyeur a été arrêté et les deux chauffeurs ont pris la fuite. Pendant ce temps, le propriétaire de la marchandise est allé se réfugier auprès de son marabout.

C’est sur ces entrefaites que l’ordre des pharmaciens a décidé de porter plainte et se constituer partie civile. Près 1,35 milliards de nos francs, c’est la valeur du produit saisi par la gendarmerie et le docteur Ndiaye Sy de la section B de l’ordre des pharmaciens pensent que cet acte criminel ne doit pas rester impuni. « Sur une série de médicaments opérée par la brigade de gendarmerie à Touba Belel, un village situé à une dizaine de kilomètre de Touba qui, suite à un trafic de médicaments venant de la sous-région et de médicaments contrefaits qui ne sont pas commercialisés au Sénégal.

Naturellement quand il y’a une pratique de ce genre, l’ordre se constitue partie civile parce que l’ordre est garant de la profession. Il représente légalement la profession auprès des tribunaux, auprès des autorités administratives », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « quand on a constaté les faits, on a porté plainte contre les auteurs et les commanditaires de cet acte pour exercice illégal de la pharmacie, trafic de médicaments, produits contrefaits impropres à la consommation et qui met en danger la vie des populations ». Affaire à suivre…

Cheikh Moussa SARR