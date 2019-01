Salah remporte le ballon d’or africain 2018

Sans surprise Mohamed Salah remporte le titre de ballon d’or africain pour la deuxième fois consécutive. L’attaquant de Liverpool rejoint les légendes africaines comme El Hadj Diouf. Il remporte pour la deuxième fois le trophée de meilleur joueur africain.

Mohamed Salah se dit très content et dédie ce titre au peuple égyptien. Elu meilleur joueur de Premier League 2017-2018 par le syndicat des joueurs professionnels anglais (PFA), et par la Football Writers’ Association (FWA) regroupant 400 journalistes anglais.

Mohamed Salah a inscrit 43 buts et enregistré 15 passes décisives. Il devance Sadio Mané qui occupe la deuxième place de ce classement et Aubameyang. Pour rappel, depuis le lancement de ce trophée en 1992, seuls le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l’Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto’o (2003, 2004) ont remporté ce prix deux fois d’affilée.