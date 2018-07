Un salaire de folie pour retenir Kanté ?

Arracher N’Golo Kanté à Chelsea semble devenir une mission de plus en plus impossible. Ce mardi, le très sérieux Times annonce qu’un pont d’or lui est prévu à Londres.

Le PSG va peut-être devoir se faire une raison. Lundi, il était question du refus de N’Golo Kanté de rejoindre le club de la capitale. Ce mardi, le Times va plus loin et précise d’emblée que le récent champion du monde n’aurait tout bonnement pas demandé à quitter les Blues, eux qui ne seront pourtant pas en Ligue des champions la saison prochaine après une cinquième place acquise en mai dernier.

Le média anglais, l’un des plus sérieux de la Perfide Albion, va même plus loin et annonce que les dirigeants londoniens préparent une augmentation salariale démentielle en faveur du milieu de terrain de poche. Selon le Times, le club des bords de la Tamise serait prêt à offrir quasiment 17 millions d’euros par an à Kanté, le tout pour lui faire signer une prolongation de contrat de deux saisons. Ce dernier court actuellement jusqu’en 2021.

Chelsea offer N’Golo Kanté a new deal worth around £290,000 a week, which would make him the club's best-paid player, to deter interest from PSG reports @garyjacob | #CFC https://t.co/Geo9Ja0NtL — Times Sport (@TimesSport) 31 juillet 2018



Si la somme évoquée fait froid dans le dos, elle correspond en tout cas au double de ce que perçoit déjà l’ancien Caennais à Chelsea. Il deviendrait accessoirement le joueur le mieux payé de l’effectif londonien devant Eden Hazard (12,8 millions d’euros annuels) ainsi que le joueur le mieux payé de l’histoire du club. Rien que ça.

Plutôt discret dans les médias et davantage encore lorsqu’il s’agit de son avenir, N’Golo Kanté ne semble pas pressé de quitter la capitale anglaise. Et on peut le comprendre.