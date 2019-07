Salam Diallo: “Mon problème avec la Tfm”

“A cause de mes nombreux voyages, je ne pouvais pas continuer mon émission à la Tfm. Donc, les responsables de la chaîne ont finalement arrêté l’émission. Je sais que cette cassure vient de moi mais la vie est ainsi faite… J’ai traversé d’énormes difficultés, je n’avais pas de revenues c’est ainsi que le fils de El Hadj Ndiaye m’a demandé d’intégrer l’émission “Vous et Nous. Boubs m’aide à me perfectionner ainsi que les autres chroniqueurs de la 2stv…”, dit-il avant de revenir sur ses relations avec les artistes.