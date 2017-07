SALEMATA- La gestion des fonds de campagne divise BBY Le président du conseil départemental de Salémata n’est pas passé par quatre chemins pour « déplorer le manque de transparence dans la gestion des fonds de la campagne électorale pour les législatives du 30 Juillet 2017 ».

Selon Moussa Souaré, un allié « de taille » dans la zone et coordonnateur départemental de l’Alliance des Forces de progrès (AFP), « notre candidat, en l’occurrence le député sortant El Hadj Mamadou SALL, nous a certifié à son retour de Dakar qu’il n’a reçu aucun appui financier et matériel de la coalition BBY dans le cadre de la campagne électorale pour le département en tant que collectivité locale ». Or après investigation, précise le président, « nous nous sommes rendu compte que le département de Kédougou a reçu, comme toutes les collectivités locales, la somme de 3 millions FCFA pour la première tranche. Ce qui, du coup leur a permis de mettre sur place leur comité électoral départemental ». « Tel n’est pas le cas chez nous car nous n’avons jusqu’à présent pas de comité électoral départemental, dans la mesure où le candidat a nié n’avoir reçu aucun rotin. En tant qu’allié et président du Conseil départemental, je n’ai reçu aucun moyen de campagne », poursuit Moussa. Joint au téléphone, le candidat de BBY, le député et candidat à sa propre succession, El Hadj Mamadou SALL, a promis de nous rappeler pour donner sa version des faits. Cependant, précise Moussa Souaré, « malgré notre mise à l’écart dans la gestion des fonds, j’appelle toutes les militantes et tous les militants de l’AFP à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar afin d’assurer au président de la République une majorité confortable à l’assemblée nationale au soir du 30 juillet 2017 ». Cette motivation à battre campagne, souligne Moussa Souaré, « entre aussi en droite ligne avec le rapport du bureau politique national de l’AFP tenu le 07 Juillet 2017, sous la présidence de son secrétaire général Moustapha Niasse, qui a demandé à l’ensemble des militantes et militants à voter BBY ». Suffisant pour lui en tant que « militant discipliné qui dirige à la fois une collectivité locale départementale, de m’évertuer solennellement à concrétiser sur le terrain cette instruction de notre leader national ».

Papis Nimbaly Barro