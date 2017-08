Sall politique

REWMI.COM- Difficile de dire depuis quand la politique a cessé d’être une affaire de gestion de la cité. Elle ne repose que sur des intérêts. Ceux qui ont encore un peu d’éthique peinent à convaincre les populations qui les mettent dans le même sac que les autres. Le ou les partis au pouvoir veulent par tous les moyens faire croire que tout va bien tandis que du côté de l’opposition, la bataille vise à démontrer le contraire. Entre les deux, des citoyens laissés à eux-mêmes et qui cherchent la queue du diable pour la tirer afin de s’en sortir. Les Sénégalais, dans leur majorité, ne croient plus aux hommes politiques, notamment ceux qui se distinguent par des disputes comme à la borne fontaine pour leurs propres intérêts pendant que les vrais problèmes ne sont jamais objet de débat pour eux. Un désintéressement populaire est aussi destiné à celui ou ceux qui ont réussi à obtenir le pouvoir, mais n’œuvrent désormais et ne se réjouissent que de leur victoire politique, mettant de côté la sacralité de la mission de servir son pays en faisant montre de don de soi pour le bien de tous.

Domou rewmi