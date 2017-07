‘’SALL’’ REPLIQUE DU CAMP DE KHALIFA A MACKY « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »

Lors d’une réunion au Palais, l’apériste en chef avait menacé ses lieutenants contre une éventuelle perte de la capitale face à un candidat qui n’a pas sa ‘’liberté de mouvement’’. Mais le conseiller politique de Khalifa Sall a adressé au Président Macky Sall une lettre dans laquelle il lui signifie ‘’qu’électoralement, politiquement, moralement, et même humainement, il a déjà perdu devant le maire de Dakar.’’

A bon chat bon rat ! La réponse du camp du maire de Dakar était attendue après la sévère mise en garde du patron de BBY à ses lieutenants, s’ils arrivaient à perdre Dakar lors des législatives du 30 juillet face à Khalifa Sall en prison. Même si Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, a refusé d’entrer dans le jeu de la calomnie, il a répondu à Macky sur la même tonalité. Juste a-t-il consenti à dire: ‘’Monsieur le Président, vous avez déjà perdu. Electoralement, politiquement, moralement. Et même humainement. Quoi que vous fassiez, quels que soient les résultats au soir du 30 juillet, vous avez déjà perdu.’’ Pis, a martelé M Taye, ‘’l’affirmation de Macky Sall est un aveu d’échec, mais surtout un aveu tout court sur l’emprisonnement du Maire de Dakar.’’ Pour lui, le Président Sall vient de prouver, en effet, qu’il a manipulé ‘’sa’’ justice pour faire arrêter un adversaire devenu trop gênant. ‘’Mais bien avant cela, vous aviez perdu face à Khalifa Sall’’, dit-il dans sa lettre adressée à Macky Sall. Pour preuve, a-t-il noté, ‘’Macky a rompu de manière unilatérale le contrat de confiance qui le liait depuis 2012 au maire de Dakar, de son ‘’Domou baye’’ comme vous l’appeliez’’. ‘’Mais malgré tout cela, vous avez déjà perdu car les témoins pourront toujours dire que les armes n’étaient pas égales, car une des règles fondamentales du Duel est le code d’honneur. Un code d’honneur pour ceux qui ont le sens de l’honneur’’, écrit-il. Non sans accuser Macky d’utiliser sa position pour combattre un adversaire. Ce qu’il qualifie comme un manque d’élégance et de loyauté de la part de Macky Sall. Quoi qu’il advienne, assure M Taye, Khalifa Sall sera sur la ligne de départ depuis Rebeuss. ‘’A la fin du sprint électoral, il (NDLR : Khalifa Sall) sera heureux comme un écolier classé premier parce qu’il aura sauvegardé sa dignité, son honneur et surtout sa crédibilité en attendant le verdict du Seul Juge’’, conclut-il, en référence à la Sourate 95 Verset 8.

M BA