SALON INTERNATIONAL DE L’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE Entre éducation, formation et croissance

Pour une deuxième édition, il y avait beaucoup de monde au Salon international de l’orientation scolaire et professionnelle, organisé par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, en partenariat. Des milliers de lycéensétaient attendus pour 2 jours de marathon consacré à l’orientation

APS –Le rôle et les défis de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur, ainsi que de la recherche, ’’sont intrinsèquement liés’’ à la croissance et au développement socio-économique, a souligné hier le président de la Conférence des établissements privés d’enseignement supérieur(CEPES), Mamadou Gningue. ’’Dans ce cadre, le paradigme de l’éducation et de l’enseignement supérieur se positionne au cœur du projet et sert de générateur de valeur ajoutée instinctuelle et scientifique, mais aussi de baromètre du capital humain dans le défi de l’émergence économique à l’horizon 2035’’, a-t-il déclaré. M.Gningue s’exprimait ainsi à l’ouverture de la deuxième édition du Salon international de l’orientation scolaire et professionnelle (SIOP), initiée par les responsables du collège Yavuz Selim, du 19 et 20 avril, au Collège Bosphore. Le défi du capital humain est d’autant plus stratégique que ’’nous vivons dans une communauté de nations interdépendantes qui paramètrent les contours du nouvel Ordre économique international’’, a-t-il relevé. Dans ce sillage, a expliqué Mamadou Gningue, l’Afrique en général et le Sénégal singulièrement, doivent s’arrimer au mouvement du monde. Près de 5000 élèves de différents lycées publics et privés du Sénégal, et plus d’une vingtaine d’universités, prennent part au SIOP qui leur permettra de mieux choisir leur future orientation professionnelle. Selon la vice-présidente du Centre de dialogue scientifique et culturel (ATSA), Elizabeth Tine, le Groupe scolaire Yavuz Selim a pour objectif d’accompagner le gouvernement du Sénégal pour un meilleur développement du système éducatif sénégalais. ‘’Ceci par la création d’un Groupe scolaire d’excellence qui ambitionne d’être un véritable fleuron de la coopération sénégalo-turque’’, a-t-elle dit, précisant qu’en organisant ce salon, il est donné aux élèves et étudiants sénégalais, de nouvelles opportunités d’études et de formation.Le SIOP dénote aussi la contribution ‘’très positive’’ du groupe Yavuz Selim dans le développement du système éducatif sénégalais, notamment pour ses performances académiques et scolaires enregistrées lors des différents examens et concours au Sénégal, a-t-elle salué. Le Groupe scolaire sénégalo-turc Yavuz Selim est un établissement d’enseignement privé installé au Sénégal et qui cherche à renforcer les relations d’amitié entre le Sénégal et la Turquie, en faisant de l’éducation le support d’une coopération pouvant déboucher sur le développement durable, a rappelé Elizabeth Tine.