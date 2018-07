Salon des startups: Le Meds tend la perche aux jeunes entrepreneurs

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a organisé, hier, le premier Salon des startups, avec comme thématique « la Créativité ». L’objectif est de vulgariser l’esprit entrepreneurial et innovateur chez les jeunes pousses.

Les multiples soutiens à la création d’entreprise forment un labyrinthe au sein duquel il n’est pas toujours facile de se retrouver. Notamment pour les jeunes pousses ou startuppers. Le Meds, fidèle, à son attachement à la promotion de l’entreprise privée, a réuni hier les startuppers pour leur montrer la voie entrepreneuriale. Le président du Meds, qui a partagé son expérience avec la jeunesse, dévoile les clés de la réussite entrepreneuriale. « Parce qu’en entrepreneurait, il y a de l’audace, de l’imagination, du risque, savoir écouter, croire en l’avenir, ne pas craindre l’échec, mais aussi savoir se relever, se remettre en cause, repartir, avancer… Parce que derrière chaque Petite et Moyenne Entreprise, derrière chaque Startup, il y a une communauté d’Hommes et de Femmes qui se battent tous les jours pour faire triompher un rêve, une idée, une envie, un projet ». Mais selon Mbagnick Diop, cela ne suffit pas. « Il faut chaque jour une sacrée dose de courage pour affronter le réel, ses contraintes, ses lourdeurs, ses réglementations et garder intacte la flamme de l’envie et de l’imagination qui fait les belles réussites. » « Les startups sont au cœur de la création et de la remise en marche de la mécanique de l’innovation », dira-t-il aux jeunes. Pourquoi un Salon des startups ? « Le Meds, conscient que nous évoluons dans un environnement économique qui évolue très rapidement, nous avons pris le pari d’accompagner et d’encadrer les « jeunes pousses » dans le cadre du Cercle des Jeunes entrepreneurs (CJE) afin de redonner toute sa place au futur », explique-t-il aux jeunes. Avant d’ajouter à leur égard : « Nous voulons préserver et valoriser cette flamme, cette étincelle créative qui brule en chacun de nous. Comment la diffuser, l’entretenir, mais aussi la protéger, la conseiller avec les meilleures pratiques, les bons conseils, des ateliers, des rencontres, des conférences, du Networking, des communications… » D’où, dit-il, le sens et l’action du Meds dont le crédo est de représenter, d’aider et de défendre les entrepreneurs. Mais aussi ouvrir des pistes nouvelles, tracer des perspectives, contribuer à faire émerger des idées neuves, des espaces de créativité et faire éclore des talents.