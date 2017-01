Samsung dévoile les derniers nés de la série Galaxy A

« Nous nous assurons d’offrir à nos clients les produits les plus avancés du marché » a annoncé DJ Koh, président de la division des communications mobiles chez Samsung lors de la présentation des nouveaux Galaxy A.

Ces nouveaux Galaxy A proposent un cadre en métal et un écran 3D. Les Galaxy A sont disponibles en quatre coloris comprenant le noir, le doré, le bleu et un coloris pèche. Les appareils photo des modèles A5 et A7 ont été améliorés avec 16 millions de pixels de capacité permettant des clichés plus nets.

Il sera possible de prendre une photo en touchant n’importe où l’écran. Un mode photo « food » a même été créé pour améliorer les couleurs des plats capturés pour la postérité.

Ces Galaxy A sont aussi équipés pour la première fois de la technologie les rendants imperméables à l’eau, à la poussière et au sable. Ils bénéficient de la certification IP68 permettant une étanchéité de 30 minutes dans une profondeur de 1,5m d’eau.