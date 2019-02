Samuel Sarr : « Idy est le tombeur véritable de Wade en 2012 »

Dans un communiqué dont nous détenons copie, Samuel Sarr explique pourquoi il refuse de soutenir Idrissa Seck à la Présidentielle prochaine.

« Idy est-il réellement un homme d’Etat ? Je le juge dans sa pratique de l’Etat. Il a voulu désacraliser l’Institution présidentielle dans son conflit politique contre le président Wade sans tenir compte du respect que nous devons aux personnes âgées. En dépit de leurs divergences avec Me Wade, jamais Ousmane Tanor Dieng ou Moustapha Niass n’ont offensé les Institutions nationales comme l’avait fait le candidat de «Idy2019 ». En 2012, j’avais soutenu la candidature du Président Wade. Et contrairement à ce que disent la plupart des opposants d’alors, la lutte contre le 3eme mandat de Me Wade en 2012 a été farouchement portée par Idrissa Seck et son conseiller juridique Carcassonne. Il est le tombeur véritable de WADE. Les autres ont voulu usurper sa «victoire». Il avait donné des arguments aux opposants d’alors qui avaient saisi la balle de Carcassonne au rebond pour faire tomber le Pape du Sopi. Le processus de la chute de Me Wade a été donc déclenché par Idrissa Seck qui est le véritablement timonier de la défaite de notre candidat en 2012. Tout ce qui s’était passé par la suite n’était que la conséquence de l’initiative prise par Idrissa Seck et Carcassonne. Je ne peux pas soutenir un tel candidat. Le faire, ce serait trahir ma conscience. Je me garde d’évoquer d’autres arguments liés à son manque de vision et d’offre programmatique intelligent, alternatif surtout concernant la gestion des finances publiques. »