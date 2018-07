Samuel Sarr répond à Robert Bourgi

Samuel Sarr réagit après les attaques de l’avocat Robert Bourgi contre Me Wade et son fils Karim. Et l’ex membre du Pds utilise son conseiller en communication, Khadim Bitéye, pour tirer à vue sur Bourgi qu’il qualifie de « torpilleur sur commande» de François Fillon lors de la dernière présidentielle française.

Pour celui qui porte la communication de Samuel Sarr, la sortie de Bourgi n’est pas fortuite. « Ce souteneur a perdu certainement son influence avec le nouveau changement du système politique en France, marqué par l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes politiques, pour venir se pavaner encore au Sénégal à la recherche de quelques privilèges illicites », croit-il savoir. En termes clairs, « toute cette opération de Com a comme seul but d’entrer dans les grâces d’un Macky Sall en fin de règne. Le président sénégalais a été mal inspiré en acceptant de s’allier avec cet homme qui n’a jamais eu à connaître le sens de la crédibilité ».

Il ajoute : « Bourgi est dans un jeu de composition avec le pouvoir en place, qui est d’autant plus inquiétant que les notes émises sont d’un abject à nul autre pareil. « Qui est donc Monsieur Bourgi pour être l’arbitre de la Sénégalité de Monsieur Karim Wade ou le marqueur de la fin de carrière politique d’un Idrissa Seck ? De quelle connivence bénéficie-t-il pour être dans le secret des contacts de son « nouvel ami » Macky Sall, se demande-t-il Samuel Sarr via son chargé de com’.

Il balance une lourde charge : « Cet homme (Ndlr : Robert Bourgi) a une relation trouble avec la vérité et l’argent. Il peut mélanger dans sa bouche viande et poisson sans avoir la nausée. Bourgi est un genre atypique en voie de disparition. » Et il en rajoute cette couche pour conclure: «Cet homme déshonnête vit aujourd’hui une angoisse existentielle après le déclin de son influence au Gabon, en Côte d’Ivoire, en Guinée et l’affirmation sur la scène politique sénégalaise de nouveaux leaders et cadres candidats à la présidentielle loin des combines avec les cabinets noirs et qui ont comme souci principal le développement du pays et du continent africain ».

M. BA