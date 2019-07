Sanctions : Le Cng retire 5 millions à Lac 2 et Boy Niang

Lac de Guiers 2 a perdu 3 millions 200 mille F CFA sur son cachet (5 avertissements à 1 million 250 mille F CFA, sorties délibérées taxés également à 1 million 250 mille, dépassement du temps imparti pour le mystique à 380 mille et surplus d’accompagnants à 360 mille). Son adversaire, Boy Niang 2, a été défalqué de la somme d’1 million 930 mille F CFA (5 avertissements à 1 million 250 mille, dépassement du temps à 290 mille et surplus d’accompagnants à 350 mille. Et dépassement du temps réservé pour le touss, qui s’élève à 40 mille F CFA).