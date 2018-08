Sanekh, Jojo et Cheikhouna traînés en justice pour 200 millions

Ça sent mauvais pour la troupe Soleil Levant de Thiès .En effet, les acteurs leaders de la troupe à savoir Cheikh Ndiaye ( jojo ), Aziz Niane ( modibo) et Mame Cheikhou Kebe Gueye ( saneex ) viennent d’être assignés en justice par la société de production et de diffusion Okay.africa dirigée par Moustapha Diop,renseigne « Metro Dakar »

Le patron de Okay les accuse selon des sources de limametti.com de n’avoir pas respecté le contrat d’exclusivité de 2016 à 2019 signé depuis longtemps. La société de production avait lancé une mise en demeure restée sans réponse.

C’est la raison pour laquelle, l’avocat de Okay.africa réclame 200.millions à la troupe soleil levant pour dommages et intérêts.