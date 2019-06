Santé – Sportifs : attention aux compléments alimentaires

De plus en plus de sportifs, professionnels ou amateurs utilisent des compléments alimentaires. Accessibilité et promesse de résultats rapides ont permis à ces produits de s’imposer facilement dans le monde du sport. Pourtant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation tire la sonnette d’alarme. Entre 2009 et 2016, 50 effets indésirables graves sur les plans physique et psychique liés à la prise de compléments alimentaires ont été recensé. Quels sont ces effets indésirables ? Comment les éviter ? Les compléments alimentaires sont-ils vraiment utiles ? Éléments de réponse.