Santy Ngom prêté à l’AS Nancy

En concurrence avec de nombreux clubs, l’AS Nancy-Lorraine a obtenu le prêt du Nantais Santy Ngom.

« J’ai été séduit par le discours d’Alain Perrin, qui m’a téléphoné il y a quelques jours, précise l’attaquant de 25 ans. C’est un coach qui aime le jeu, c’est important pour moi. Quant au classement de Nancy, cela ne me fait pas peur. C’est justement excitant et un très bon challenge. »

Pas du tout utilisé cette saison par Miguel Cardoso puis Vahid Halilhodzic, Santy Ngom a toutefois disputé quelques matchs avec l’équipe réserve nantaise en National 2. « La compétition me manque, ajoute le joueur. J’espère intégrer le groupe le plus vite possible. Je suis venu ici pour retrouver du temps de jeu et aider l’équipe à se maintenir. »

Formé au Mans, Santy Ngom est passé par les équipes réserves de Guingamp et du Paris Saint-Germain avant de tenter sa chance au Levski Sofia en Bulgarie. De retour en France en championnat amateur, il inscrit 36 buts en une seule saison de Division d’Honneur avec La Suze.

Repéré par Claudio Ranieri, il intègre la réserve du FC Nantes durant l’été 2017. Son bon début de saison lui permet de débuter en Ligue 1. Il disputera 13 matchs avec les Canaris et fêtera même sa première sélection avec l’équipe nationale du Sénégal.

Site Officiel ASNL