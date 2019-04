Saraya : 4 enfants d’une même famille disparus, retrouvés morts

Quatre (4) enfants d’une même famille, âgés de 2, 4, 7 et 10 ans, portés disparus depuis mercredi dernier, ont été retrouvés morts dans la forêt entre Mbambadji et Boureya dans le département de Saraya (Kédougou). Leurs corps sans vie en état de putréfaction, ont été enterrés sur les lieux de la découverte macabre dimanche 21 avril 2019. Selon les premiers témoignages, ces enfants de même père et de même mère étaient à la recherche de leurs parents qui étaient partis trouver de l’or, avant de se perdre dans la forêt. La police de Kédougou a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de leur mort, rapporte la Rfm.