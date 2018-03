Saraya- Le chef-lieu du département dispose désormais du courant continu

Pour améliorer la fourniture d’électricité à Kédougou, le gouvernement du Sénégal a doté de groupes électrogènes les trois départements de la région. Ce, pour leur fourniture en électricité en permanence. La nouvelle a été annoncée par le gouverneur William Manel lors de la cérémonie de levée des couleurs, tenue dans les locaux de la chambre de commerce. Il s’agit de sept (7) groupes électrogènes répartis comme suit : Saraya (2), Salémata (2) et Kédougou (3). La cérémonie de réception a été présidée ce weekend par l’autorité administrative. Ces groupes électrogènes vont permettre aux populations de cette localité du pays de disposer de courant électrique de manière continue. Une veille doléance qui vient d’être satisfaite par les autorités centrales. Les populations de Saraya et de Salémata n’avaient que 12 heures d’électricité par jour. Une situation qui causait beaucoup de dommages et de préjudices aux usagers. Une nouvelle qui va soulager la population à travers le centre de santé de haut niveau qui peinait à fonctionner normalement à cause du manque d’électricité. « Tous ces efforts vont dans le sens d’améliorer les conditions de vie des populations de Kédougou », a confié M. Manel.

Papis Nimbaly Barro