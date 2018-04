SARAYA Un enfant de 4 ans retrouvé mort et amputé de son poignet gauche

Le rapt d’enfants qui secouait les autres régions du Sénégal, n’a pas épargné la région de Kédougou. En effet, une histoire rocambolesque défraie la chronique dans le département de Saraya. Un enfant de sexe masculin, déclaré perdu, a été retrouvé mort amputé de son poignet gauche, quatre jours après, dans un village non loin de Gamba-Gamba. Le corps en décomposition très avancé du pauvre enfant du nom de Faciré Contaga, a été découvert à quatre kilomètres de son village par des enfants chasseurs. Très stupéfaits, ils ont immédiatement rebroussé chemin pour aller informer les notables du village. Ces derniers n’ont pas tardé à informer les hommes en bleu qui, à leur tour, ont pris l’attache du responsable de la formation sanitaire de la zone. Ils ont effectué le déplacement sur le lieu du drame et M. Diop, infirmier d’Etat au Centre de Santé de Saraya, a constaté que le corps était dans un état de putréfaction si avancé au point qu’il n’y avait aucune autre solution que de l’enterrer sur place. Il fut inhumé sur place devant le chef de village de Gamba-Gamba et celui du village d’origine du défunt. Cet acte horrible doit pousser tout le monde à être en alerte et dénoncer toutes situations suspectes aux hommes en charge de la sécurité dans la région pour juguler le mal. Une histoire qui inquiète à plus d’un titre les parents et qui nécessite la prise de mesures drastiques contre les coupables.

Papis Nimbaly Barro