Sarkozy : A Dieu ! Hollande : bon vent !

La France rectifie la hideuse fadaise diplomatique qu’elle a fait subir au Sénégal à l’accueil officiel de son Président Macky Sall, réceptionné au tarmac de l’Aéroport de Paris par la terne Annick Girardin. La Nation sénégalaise en était outrée. Mais on peut bien comprendre et attendre un renouvellement du personnel politique dirigeant de ce pays qui ne tient pas le destin sénégalais, mais avec qui le Sénégal a eu des relations séculaires et entretient des rapports historiques.

Quand Monsieur Nicolas Sarkozy fut à Dakar, particulièrement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 26 Juillet 2007, à la veille d’une élection présidentielle, il a tenu dans cet espace où l’esprit brille et scintille, un discours hideux et honteux, déshonorant et scandaleux, croyant trouver, du pinacle de l’Amphithéâtre, l’occasion de solder des comptes et de faire de son pays, la France, qui n’a et ne se donne aucune responsabilité dans la situation de l’Afrique. Ce fut une insulte qui heurta l’Afrique qu’il considérait comme absente de la civilisation !

Aujourd’hui, la seule évocation de son nom révolte l’Afrique. A Dieu donc monsieur Sarkozy ! Et bon vent Monsieur Hollande, le si sombre et ténébreux Président que la République de France, terre de valeurs, pays de grandeurs qui fut de tous les combats du monde en sachant être partout, n’a jamais eu.

Macky Sall n’est pas allé au pays de Marianne pour rendre visite à l’ancien compagnon de Ségolène Royal de Ouakam. Il y est allé pour travailler et c’est indubitablement en voulant rectifier la sottise diplomatique de son Président que les Français s’impatientent de voir partir et surtout le sérieux et la pertinence d’agenda, programme et besogne à effectuer que le Premier Ministre Cazeneuve corrige la faute de son Président. Un partenariat sera solidement noué pour tous les projets présentés par le Sénégal et Macky Sall a aisément marché sur tous les tapis rouges institutionnels ! Vive le Sénégal donc !

Domou rewmi