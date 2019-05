Tout savoir sur le pilotage de drones

Les drones figurent parmi les cadeaux les plus demandés au cours des fêtes de fin d’année. Ces bijoux de technologie permettent en effet de réaliser des prises de vue aériennes. De quoi plaire aux personnes qui vouent une réelle passion pour la photographie. Seulement, ces engins font l’objet d’une réglementation particulière. Voilà pourquoi il est conseillé de suivre des cours de pilotage pour se renseigner à ce propos et éviter les sanctions.

S’initier au pilotage de drone : de nombreux acquis en perspective

Piloter un drone est bien plus difficile qu’on ne pense. Il ne s’agit pas uniquement de faire en sorte que l’engin se déplace d’un endroit à un autre. Le pilote a intérêt à stabiliser l’appareil pour réussir ses clichés. Cela requiert une certaine dextérité. D’où la nécessité de suivre une formation.

Au cours de ces dernières années, ces dispositifs ont également connu de nettes améliorations. Certains modèles donnent les moyens de réaliser un vol en immersion. Ainsi, la personne aux commandes pourra voir en temps réel ce que le drone voit. Cette fonctionnalité plait particulièrement aux amateurs.

De nombreuses solutions s’offrent à ceux qui souhaitent s’initier au pilotage de drone. Il est par exemple possible de suivre ces cours auprès d’une association. Néanmoins, on privilégiera les services d’une société spécialisée. Ces dernières rassemblent des moniteurs expérimentés aptes à fournir un accompagnement personnalisé. Les formateurs expliqueront avec attention la réglementation en vigueur tout en mettant à disposition des apprenants une zone de vol sécurisée. Des ateliers seront également organisés pour que l’équipe puisse déjà réussir une animation drone en faisant quelques figures simples. Pour s’informer à propos de ces cours d’initiation, il suffira de faire quelques recherches sur internet. D’ailleurs, on aura la possibilité de consulter les tarifs et de s’inscrire en ligne.

La réglementation des drones en France

Les drones ont fait couler beaucoup d’encres. Avant l’adoption de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016, certains citoyens n’hésitaient pas à survoler des sites sensibles avec ces engins. Le gouvernement a donc réagi en mettant en place une législation destinée à encadrer l’usage de ces appareils. Le texte en question oblige les particuliers à suivre des règles assez simples pour ne pas blesser autrui ou menacer la sécurité des infrastructures hautement stratégiques. Cette réglementation interdit le survol des bâtiments d’État, des centrales nucléaires et des zones aéroportuaires. Par ailleurs, ces engins ne sont pas admis dans les grandes agglomérations. En effet, une perte de contrôle risque fort d’entrainer un terrible accident.

Malheureusement, de nombreux particuliers ignorent encore les règles qui entourent le pilotage de drone. Pourtant, enfreindre la loi en vigueur expose ces personnes à une amende de 1 500 € et une peine d’emprisonnement de 6 mois. Dans ce contexte, suivre une formation reste conseillé même si l’on ne souhaite pas devenir pilote professionnel.