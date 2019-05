Scandale à l’Aser: Un gré-à-gré de 78 milliards filé à une société allemande

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) a octroyé un marché de plus de 78,7 milliards FCfa à l’entreprise allemande Gauff GmbH and Co Engineering KG.

Immatriculé F0458/19-DK, le marché a scellé par entente directe, sur la base d’une offre spontanée. Il porte sur la fourniture, la livraison et l’installation d’équipements d’électrification pour 300 villages, y compris la coordination, la supervision et le renforcement de capacités dans le cadre du Programme national d’électrification rurale.