Scandale à l’école nationale de police- Des élèves maltraités, les bourreaux renvoyés

REWMI.COM- Hier, lundi 29 mai, le Directeur de l’Ecole nationale de police a notifié à 42 élèves officiers et commissaires, tous de la 44e promotion, leur renvoie de l’établissement. La Rfm qui donne l’information renseigne qu’il leur est reproché d’avoir exercé des sévices corporels sur de nouveaux pensionnaires de l’établissement. Certains seraient gravement blessés. Cette promotion composée de Commandants de compagnie et d’enquêteurs entre autres, auraient usé de méthodes de « bizutage inhumain et dégradant », à l’encontre de nouveaux pensionnaires.

Le bizutage est un ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés, qui consiste en un ensemble de brimades, d’humiliation, de vexation qui peuvent s’avérer drôle, mais également dramatique. Il est destiné à symboliser l’ intégration d’une personne au sein d’un groupe social.