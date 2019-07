Scandale à Touba lors de la visite de Macky Sall : la vérité des faits

Je me suis réveillé ce matin avec une information parue dans le quotidien “Vox Populi” faisant état d’une altercation entre Serigne Modou Mbacké Bara Dolli et le Gouverneur du Palais à l’intérieur de la Grande Mosquée.

Je tiens à apporter quelques précisions sur cette affaire.

Comme nous le savons tous, le Président Macky Sall était hier à Touba dans le cadre de sa première visite dans la ville sainte après sa réélection à la présidentielle du 24 février passé. D’abord, je magnifie le discours du chef de l’Etat à l’endroit de notre guide, Serigne Mountakha Bassirou. Mais j’exprime aussi ma satisfaction suite aux mots rassurants du khalife.

Je suis autorité religieuse et responsable politique dans le département de Mbacké et plus précisément à Touba, où les militants et moi œuvrons depuis toutes ces années pour le triomphe de l’Alliance Pour la République (APR) et du Président Macky Sall. Des individus qui n’ont aucune base politique et qui ne valent rien à rien utilisent tous les moyens pour faire croire au Président qu’ils sont au devant.

C’est Cheikh Mbacké Sakho qui a volontairement fait signe à un des gardes rapprochés pour me barrer la route quand il m’a vu venir et le Gouverneur du Palais lui aussi a donné ordre de fermer le passage menant vers le mausolée de Serigne Touba. Cette attitude est tout simplement irresponsable.

Le Président Macky Sall a directement demandé à ce qu’il cesse de faire des actes du genres qui sont tout à fait négatifs pour le Palais. Aussi, Farba Ngom est intervenu. Et c’est après le passage a été ouvert pour que je passe.

Je le dis et je le réaffirme, il y’a des personnes qui à Touba font tout pour montrer au chef de l’Etat qu’ils sont les hommes capables de lui apporter tout ce qu’il veut. Moi je ne suis pas dans des lobbys, je ne suis pas dans des deals. Je suis avec le Président Macky Sall par conviction. Mais je ne vais pas travailler durant toutes ces années pour aujourd’hui laisser des gens faire ce qu’ils veulent et tenter de passer sur moi pour obtenir quoi que ce soit.

A Touba, de hautes autorités mourides font des manœuvres pour à chaque éloigner certaines personnes du Président Sall quand il est en visite dans la ville sainte. C’est honteux ! Et cela ne sert à rien.

Nous sommes en milieu politique mais agissons au moins avec respect dans certaines circonstances. Avec le respect que j’ai pour Touba, le respect que j’ai pour mon grand-père Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Sall, je n’ose pas outrepasser les règles pour des positions auprès du chef de l’Etat. C’est ridicule et insensé.

Aussi, il ne faut pas vouloir rester à son poste ou craindre quoi que ce soit pour faire des gestes absurdes surtout à Touba.

Serigne Modou Mbacké Bara Dolli

Responsable politique de l’Alliance Pour la République à Touba