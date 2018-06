Scandale: Envol Immobilier exempté de fiscalité

Le constructeur de la «Maison des Nations unies» à Diamniadio refait parler de lui. Ce qui arrive à Envol Immo relève plus de la « bénédiction divine ». Si non, comment expliquer qu’en plus d’avoir décroché le marché des Sphères ministérielles de Diamniadio et celui de la construction de la « Maison des Nations unies », les termes du contrat révélés par Libération vont faire empocher à la société de Madany Tall 10,6 milliards annuel sur 180 mois ? Dans sa parution du jour, le journal livre une autre information qui laisse pantois. Envol Immo bénéficie d’un régime fiscal particulier. Le journal, qui a publié in extenso l’annexe du contrat que la Cité des nations unies a accordé à Envol et ses sous-traitants, souligne toutefois que le redressement fiscal dont il était question a tout bonnement été annulé.