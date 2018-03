Scandale sexuel: l’ONG Oxfam présente ses excuses aux autorités haïtiennes

Audits, rapports financiers, le gouvernement haïtien veut recevoir d’Oxfam tout document capable d’établir les responsabilités de chacun dans cette affaire. Qu’un dirigeant de l’ONG ait sexuellement exploité des femmes, dont une aurait été mineure aux moments des faits, cela a révolté les autorités.

« Nous sommes disposés à collaborer »

Simon Ticehurst, directeur d’Oxfam pour la région Amérique Latine-Caraïbes s’est excusé au nom de l’organisation : « Nous sommes venus partager le rapport interne avec le ministre et exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et au peuple haïtien pour ce qui est arrivé, a-t-il déclaré au micro de RFI. Nous avons donné au mieux que nous le pouvions des explications sur ce qui s’est produit en 2011. Nous sommes disposés à collaborer aux enquêtes autant que nous le pourrons et autant que nécessaire avec le gouvernement haïtien. »

Pas de réponses…

Mais quant à savoir pourquoi Oxfam n’a pas contacté la police ou la justice haïtienne en 2011, le directeur régional de l’organisation a simplement dit qu’il ne pouvait pas répondre à cette question.