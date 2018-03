Scott Disick déteste Younes Bendjima et veut se remettre avec Kourtney Kardashian !

Depuis leur séparation officielle en juillet 2015, on ne peut pas dire que Scott Disick ait totalement oublié son ex Kourtney Kardashian. Selon une source du média américain People, le père de Mason, Reign et Pénélope aurait encore tenté de reconquérir son ex, en vain, puisque celle-ci n’a cessé de prouver qu’elle avait bel et bien tournée la page. “La relation de Kourtney et Scott est devenue plus compliquée. Ils ne s’entendent pas vraiment et Scott n’est pas un grand fan de son petit ami (Younes Bendjima). À un moment, il voulait vraiment se remettre avec Kourtney, mais ils ne se sont jamais réconciliés et il a encore beaucoup de peine », a expliqué la source.