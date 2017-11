Screenshop : la nouvelle appli de Kim Kardashian qui va casser Internet !

Après avoir lancé sa marque de produits de beauté KKW Beauty, Kim Kardashian se lance dans la mode avec pour intention de casser Internet, une fois de plus…

On se souvient tous de cette fameuse couverture de Paper Mag où Kim Kardashian, ultra sexy, posait avec une bouteille de champagne à la main et une coupe délicatement posée sur son fessier puis une autre où l’on voyait carrément son célèbre postérieur. Kim avait fait le buzz et avait surfé sur cet engouement avant de lancé sa marque de cosmétiques KKW Beauty pour (même si elle ne le dit pas) faire comme sa petite soeur et tenté d’engendrer des millions d’euros en une année. Mais il faut dire qu’il y en a bien une qui les a toutes détrôner, c’est Rihanna avec Fenty Beauty, du coup ça sent mauvais pour les soeurs de Calabasas. Hier soir, mardi 7 novembre, Kim a dévoilé, après un an de travail, un projet fashion qui lui tient à coeur.