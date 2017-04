SÉANCES PLÉNIÈRES DU CESE, À PARTIR DE MARDI

Les séances plénières seront ouvertes mardi à 10h par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba qui axera sa communication sur le thème : « Equité, transparence et justice fiscale : quel gage pour une justice sociale au Sénégal ».Il sera suivi dans l’après-midi par son collègue de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye qui s’exprimera sur les « Mesures et orientations innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et des industries culturelles au Sénégal ».

Le lendemain matin, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck parlera de la « commercialisation de l’arachide ».

Dans l’après-midi, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Mankeur Ndiaye et son collègue en charge du Budget, Birima Mangara aborderont, devant les conseillers, le thème sur « les transferts de fonds des Sénégalais de l’extérieur : quelle stratégie d’accompagnement pour la croissance économique et la création d’emplois ? ».