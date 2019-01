Sébikotane : Deux enfants tués dans un incendie

Une chambre dans laquelle se trouvait deux fillettes Hassanatou et Nafissatou âgées respectivement de 3 ans et 5 ans a pris feu. Le drame est survenu vendredi dernier. Les tentatives de les secourir ont malheureusement été vaines, et les deux victimes sont mortes calcinées dans les flammes avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers. Selon les premiers témoignages recueillis par L’Observateur, un bougie allumée et posée à côté du matelas sur lequel dormait les deux enfants serait à l’origine de l’incendie. Au moment de l’incendie, la maman des deux fillettes regardait la série Wiri-Wiri.