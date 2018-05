Pas un second mort à l’UGB

Il a été annoncé un second mort au cours des émeutes de ce matin à l’Université Gaston Berger. Une information vite démentie par le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, Dr Ousmane Guèye. Qui signale deux étudiants blessés plus un corps sans vie. « Les blessés sont pris en charge et leur pronostic vital n’est pas engagé », assure-t-il.