Seconde phase de l’initiative Feed the future- le Sénégal honoré pour son leadership national

Le Sénégal figure parmi les 12 pays sélectionnés sur 83, « pour son leadership national fort et son réel potentiel de croissance » dans le secteur agricole.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, a coprésidé avec l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Sénégal, la cérémonie d’ouverture de l’atelier portant sur la planification de la seconde phase de l’initiative Feed the Future. Cette initiative intervient dans le cadre du Projet d’Appui aux Politiques agricoles (P.A.P.A.), qui est une initiative du Gouvernement du Sénégal, et un projet du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) déroulé sur une période de 03 ans (2015 – 2018), dans sa première phase. Et, « au moment où Feed the Future entre dans la deuxième phase de sa mise en œuvre, nous concentrons nos efforts dans douze pays, dont le Sénégal qui font montre d’un leadership national et d’un réel potentiel de croissance », a laissé entendre Mushingi, avant de poursuivre : « aujourd’hui, nous continuons à nous appuyer sur ses réalisations en utilisant une approche durable, inclusive et tournée vers l’avenir. Feed the Future cherche à briser le cycle des catastrophes suivies de réponses humanitaires. Selon l’Ambassadeur, « le développement durable passe par le renforcement des capacités des acteurs, institutions et systèmes locaux. Nous avons plus de succès lorsque nous travaillons en partenariat avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Par exemple, grâce aux partenariats public-privé dirigés par le ministère de l’Agriculture avec l’aide de Feed the Future, les rendements agricoles augmentent et la disponibilité de semences certifiées au niveau local a quadruplé. Chacun des acteurs a joué un rôle dans les progrès que le Sénégal a réalisé à ce jour. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Cependant, les succès futurs dépendront de l’engagement et de la détermination de tous. Pour sa part, Dr Papa Abdoulaye Seck a magnifié la vitalité de la coopération entre l’USAID et le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, à travers le projet PAPA, non sans revenir sur la feuille de route du Gouvernement du Sénégal dans le cadre du PSE qui consigne la vision du Président de la République Macky Sall.

Mouhamed BA