La sécurité, 1er intérêt de la voiture autonome pour 58% de Français mais…

Utiliser une voiture autonome ne séduit même pas un Français sur deux selon une enquête OpinionWay mais ce véhicule fascine bien.

« 56 % [des Français] n’utiliseraient pas un véhicule capable de se déplacer sans intervention humaine » note OpinionWay dans sa restitution d’une enquête réalisée au sujet de la voiture autonome. 43 % seulement se déclarent prêts à le faire (1 % de sans opinion). 62 % des répondants refuseraient laisser un tel véhicule aller chercher ses enfants à l’école. Le moins que l’on puisse dire est donc que la voiture autonome suscite bien des réticences.

Malgré tout, cet objet encore digne de la science-fiction fascine et les Français lui attribuent des qualités certaines. En premier lieu, la sécurité (58% des répondants). Dans ce cas, on peut se demander pourquoi autant de répondants refusent d’utiliser un tel véhicule… D’autres qualités sont évoquées : les performances environnementales (39%), des primes d’assurance réduites (34%), des performances propres du véhicule (29%)… Selon OpinionWay, les aspects techniques sont bien perçus mais c’est l’expérience passager qui pose question.

41% évoquent la privation du plaisir de conduire



18 % des Français seulement trouvent un intérêt dans un véhicule totalement autonome. L’absence de maîtrise est l’élément qui ressort de l’analyse selon OpinionWay. 59 % manquent de confiance dans la capacité du véhicule à prendre de bonnes décisions. Le manque de contrôle arrive juste après (46%) avec la peur de l’accident (45%). La privation du plaisir de conduire est également mentionné par 41 % des répondants. Enfin, la peur du piratage est citée par 40 % des répondants.

Les 43 % de Français prêts à accepter d’utiliser un véhicule autonome ont une opinion plus favorable : moins de fatigue (50%), meilleure sécurité (50%), optimisation de la consommation de carburant (38%), temps libre durant le trajet (37%), facilité à se garer (28%), meilleure planification des itinéraires (24%). Si un véhicule totalement autonome ne séduit pas, la voiture intelligente, elle, séduit bien plus. Pour 29 % des répondants, le véhicule doit d’abord planifier l’itinéraire (un GPS amélioré ?). Et les trois-quarts voudraient un véhicule capable de s’auto-entretenir.