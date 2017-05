SÉCURITÉ DES POCHES DE SANG : Le ministère de la Santé rassure les sénégalais

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait part que les réactifs pour sécuriser les poches de sang sont en quantité suffisante. Une réplique à l’information selon laquelle les hôpitaux n’étaient pas approvisionnés en sang depuis 4 jours.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Santé et de l’Action sociale rassure que les réactifs pour sécuriser les poches de sang ont toujours été disponibles en quantité suffisante à la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) et sont mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). A la suite d’un manque d’approvisionnement en sang dans les hôpitaux relayé par la presse, le ministère de préciser : « il n’y a jamais eu de rupture d’approvisionnement et de menaces sur le système de santé, notamment dans les hôpitaux » avant d’ajouter qu’initialement, les fonds disponibles au CNTS devaient permettre l’acquisition de poches de sang.

Toutefois, le ministère bénéficie, renseigne le communiqué, d’un appui financier du Fonds mondial dans le cadre du projet de renforcement du système de santé coordonné par la Direction générale de la santé (DGS) permettant d’acquérir des réactifs.

Safiyatou Diouf