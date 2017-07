Sécurité portuaire, manutention… Des dockers gambiens formés au Sénégal

Un atelier de renforcement de capacités de dockers gambiens s’est ouvert, hier à Dakar, et se poursuivra jusqu’à vendredi. Selon la directrice du centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique, les Gambiens seront formés, entre autres, sur la sécurité portuaire, la manutention, etc.

25 dockers gambiens sont actuellement au centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique de Dakar, pour un renforcement de capacités. Selon la Directrice dudit centre, Mme Sagna, cette formation a été organisée à l’initiative des responsables du management du port de Gambie, à savoir leur Directeur général, M. Tambédou. Et, dit-elle, c’est pour renforcer les capacités des dockers qui travaillent dans le port de Gambie. « Ils sont là pour une semaine, et la particularité de la formation, c’est vraiment la sécurité. Car, travailler dans un navire ou dans un port, présente des risques énormes et il faut être sensibilisé, formé pour savoir toutes les voies et moyens qu’il faut utiliser pour respecter les règles et mesures minimales relatives à la charge et à la décharge des navires », a déclaré Mme Sagna. Poursuivant, elle a soutenu que les dockers gambiens seront formés, entre autres, sur le métier de docker. « Il faut qu’ils comprennent tout ce qui tourne autour de ce métier et les formations nécessaires pour exercer ce métier. Il y aura aussi tout ce qui est lié à la sécurité au niveau du port, avec les codes comme le code Isps. Il y a aussi tout ce qui est aspect manutention parce que ce sont les dockers qui sont chargés de manutentionner les produits des navires vers l’extérieur, et vice versa. Non sans oublier aussi tout ce qui touche à la qualité, à la sécurité et la communication. Pour sa part, Karamo Bakary Ndiané, Directeur de la formation et porte-parole des Gambiens, a montré toute sa satisfaction de prendre part à cette formation. Il a soutenu qu’elle est d’une importance capitale dans la mesure où ils seront formés sur l’utilisation de nouvelles machines, ce qui leur permettra de répondre aux normes internationales, mais aussi d’améliorer la productivité et la manutention des produits. A noter que cette formation qui a commencé hier, lundi, se poursuivra jusqu’à vendredi prochain.

Cheikh Moussa SARR