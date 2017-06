SEDHIOU-APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE- LA DIRECTION PRESCOLAIRE EVALUE LIMPACT DU KIT UNICEF

Le directeur national de l’éducation préscolaire, Ousmane Diouf, a fait savoir que « le kit Unicef est une boîte de matériels de jeux et d’apprentissage destinée à un groupe de 50 enfants âgés de 0 à 6 ans. Il a été mis à la disposition de 86 pays dans le monde à l’ordre de 89.659 kits, d’après la direction petite enfance (DPE), entre 2009 et 2015. L’Unicef et ses partenaires ont investi 12 milliards de F CFA pour l’achat de kits au profit de 4.482.950 enfants ». Il ressort de ces études que les enfants ont le droit au jeu car il est essentiel pour leur apprentissage et leur développement. Or, l’importance du jeu est souvent sous-estimée pour des raisons culturelles, économiques ou institutionnelles.

C’est pourquoi et après la mise en place de kits dans les structures DPE, l’Unicef s’est engagé, dit-on, à mesurer l’impact de son utilisation au niveau des enseignements- apprentissages. Les objectifs visent à évaluer l’impact du Kit DPE sur les jeunes enfants et l’efficacité de la méthodologie. Ousmane Diouf, le directeur national de l’éducation préscolaire a indiqué que « la démarche se propose d’améliorer l’approche basée sur le jeu dans les programmes DPE, de générer des évidences pour le plaidoyer en faveur d’un meilleur investissement dans les politiques DPE et de redevabilité envers le donateur, les partenaires et les bénéficiaires ». L’inspecteur Ibrahima Coly de la direction de l’enseignement du préscolaire (DEPS) a expliqué pour sa part que « le cabinet AIR a été choisi par l’Unicef-New-York pour diriger l’évaluation à travers un échantillon représentatif de 42 écoles communautaires. A ce jour, le cabinet à déroulé des activités de terrain en se rendant dans toutes les structures communautaires ciblées. Ces activités ont permis au Cabinet d’évaluateurs d’établir la situation de référence avant l’évaluation finale prévue en 2018 ».

Les bénéficiaires rassurent quant à eux de la qualité des enseignements reçus. « Cet atelier nous a permis de renforcer nos connaissances, notamment sur l’usage de la mallette », témoigne Hady Baldé, animatrice de classe préscolaire à Saré Yoro Diao. Insa Diédhiou de Bounkiling ajoutera qu’«à partir de l’utilisation des outils, nous sommes à même d’améliorer nos pratiques de classe ». Par ailleurs, note-ton, la DEPS (Direction de l’Education Préscolaire), en collaboration avec l’IA de Sédhiou, procède à un renforcement de capacités des acteurs concernés directement par l’évaluation. Ainsi, les 42 structures communautaires choisies dans l’échantillon ont été réparties en 3 groupes pour les besoins de l’évaluation.

Sud quotidien