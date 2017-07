Sédhiou- audition des candidats aux législatives- les prétendants de Bounkiling face au Conseil consultatif des enfants

Les enfants du Conseil consultatif de Sédhiou, encadrés par la Coalition nationale des associations et Ong en faveur de l’enfant (CONAFE), ont soumis hier, mardi 25 juillet, les candidats du département de Bounkiling à un exercice de questions/réponses sur leurs attentes vis-à-vis de ces futurs députés, une fois ces derniers élus au parlement. L’initiative est saluée par les participants notamment les prétendants qui promettent de s’occuper d’eux relativement aux instruments qui les protègent et promeuvent leurs droits.

Sous l’égide de la Coalition nationale des associations et Ong en faveur de l’enfant (CONAFE) et de l’Ong Enfance et Paix, avec l’appui de Save the Children, les enfants membres du Conseil consultatif ont animé à Sédhiou et Bounkiling des séances d’audition et d’interpellations des candidats en lice pour les élections législatives du dimanche 30 juillet.

Mamadou Lamine Sadio, coordonnateur de la CONAFE et Enfance et Paix explique que «cette séance d’interpellation est une initiative inédite de la CONAFE, avec le soutien de Save the Children, pour instaurer un débat citoyen au travers de la voix des enfants, jadis oubliés des instances de prise de décisions. Et on ne doit pas perdre de vue qu’il existe toujours des lois déjà votées à l’Assemblée nationale, mais qui ne sont point appliquées. Alors qu’elles sont supposées protéger les enfants».

Joséphine Codou Diatta, la présidente du Conseil consultatif des enfants de Sédhiou, souhaite l’application des lois et autres instruments juridiques en leur faveur. «Nous voulons qu’une fois élus, ces députés votent des lois et veillent à leur application pour protéger les enfants et que notre pays soit effectivement un Sénégal Emergent», note-t-elle.

Les différents candidats soumis à l’exercice de ces enfants ont diversement donné leur avis sur l’initiative. «Cette interpellation est un très bon exercice de gouvernance car elle permettra à chaque candidat de dire et de définir ce qu’il compte entreprendre comme démarche de plaidoyer en faveur des enfants», a déclaré Bachir Camara, la tête de la liste départementale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal de Bounkiling.

«L’initiative permet de former le futur homme d’Etat. Nous, nous voulons mouler l’enfant selon la Charte du Mandé (le Kourkanfuga) basée sur la tradition, mais avec un dosage à la modernité, pour éviter que nos enfants nous imposent leurs lois. Car ce serait le monde à l’envers», dixit Atap Sané, plénipotentiaire et candidat de Ndaw Askanwi du département de Bounkiling.

Kaba Faty de la coalition Senegaal Ca Kanam du même département ajoute, pour sa part, que «les enfants méritent une attention particulière de la part des adultes. Quand je serai élu député, je me battrai à tous points de vue pour promouvoir ces enfants qui sont le Sénégal de demain».

Le maire de Madina Wandifa, Malang Sény Faty, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, y était représenté par son secrétaire et directeur de campagne, Mansour Faty, qui promet de lui transmettre le plaidoyer des enfants. Il ne fait donc plus de doute que cette initiation des enfants à la citoyenneté leur balise la voie vers un système de gouvernance participative et inclusive au Sénégal.

