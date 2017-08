Sédhiou enterre ses enfants

Les corps des victimes ont été acheminés à Sedhiou. Au nom du chef de l’Etat, Mor Ngom et Thérèse Faye ont présenté les condoléances de la Nation. D’après le ministre et maire de Ndangalma, le chef de l’Etat a promis d’apporter assistante et soutien aux familles des défunts. Pour rappel, un bus qui transportait des étudiants originaires de la Région de Sédhiou vers Dakar est entré en collision avec un camion à hauteur de Ngathie Naoudé. Selon les dernières informations, le bilan qui était de 5 morts est passé à 6 morts et plus d’une soixantaine des blessés.

