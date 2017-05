SEDHIOU : ORGANISATION DU CONCOURS REGIONAL DE L’EXCELLENCE- L’ACADEMIE EN SEVE NOURRICIERE DU CAPITAL HUMAIN

L’inspection d’académie de Sédhiou procède demain, mercredi 31 mai, à la distinction des élèves lauréats au concours régional de l’excellence qu’elle organise tous les ans depuis 2016. 74 prix seront décernés sur les 2.338 prétendants de départ. L’objectif décliné est de créer une saine émulation entre les différents acteurs du système éducatif et booster au demeurant les performances à l’échelle de la région. Si l’institution dit avoir déployé de gigantesques moyens propres pour le succès de l’organisation eu égard, dit-on, à la valeur du capital humain, elle n’en demeure pas moins déçue de l’absence des collectivités locales alors qu’elles sont adjudicataires de compétences qui leur sont transférées en la matière.

«Ce concours régional répond à une double préoccupation, celle de la nécessité de mettre en place un dispositif de promotion de l’excellence conformément aux orientations du plan sectoriel PAQUET qui demande la mise en place d’un cadre de l’excellence au niveau déconcentré. La deuxième est l’impérieuse nécessité d’améliorer l’efficacité du système éducatif régional», a déclaré hier, en conférence de presse, Cheick Faye l’inspecteur d’académie de Sédhiou.

Certes l’académie de Sédhiou est au-delà de la moyenne nationale, selon l’IA mais, note-il, la plupart des indicateurs d’efficacité internes et externes ne sont pas satisfaisants. Et pour cette raison, «ce concours peut être un levier efficace non seulement pour installer la culture de l’excellence au niveau des structures mais aussi une saine émulation entre élèves, établissements et pourquoi pas entre enseignants », a encore précisé Cheick Faye.Auparavant, un comité régional de développement (CRD) est organisé sous l’autorité du gouverneur de région Habib Léon N’diaye pour dit-on, partager non seulement les termes de référence, mais aussi les procédures de présélection et de sélection aux fins d’amener les différentes familles d’accueil et surtout les collectivités locales à s’approprier les objectifs, les approches, la philosophie et la vision même de ce concours. A la suite de ce CRD, des missions ont été envoyées d’après l’inspecteur d’académie de Sédhiou partout au niveau de la région pour «plaider auprès des collectivités locales pour informer, sensibiliser les communautés à travers les associations de parents d’élève, informer et orienter les sectoriels de l’éducation ».

LES COLLECTIVITES LOCALES AUX ABONNES ABSENTS

La deuxième phase était l’élaboration et la validation des épreuves suivies de l’administration des épreuves aux candidats par l’entremise des inspections de l’éducation et de la formation (IEF). Pour être autorisé à faire ce concours, l’élève doit avoir une moyenne de classe supérieure ou égale à 12/20, avoir une moyenne à la matière pour laquelle il veut participer à la compétition supérieure ou égale à 15/20 au niveau du cycle moyen, du secondaire et au niveau de la formation professionnelle et technique toutes disciplines confondues.

«Pour l’élémentaire il fallait au moins une moyenne de 8/10 pour être présélectionné. Et sur un total de 2.338 candidats présélectionnés, 19 ont eu le prix Excellence, 32 accessit et 23 encouragements soit 74 distinctions. Ce qui donne un cumul de 3% », a fait savoir l’inspecteur Cheick Faye. Il ajoute que les premiers prix excellence seront primés en ordinateur portable, des manuels de classe supérieures, un sac et des fournitures scolaires. Et les deuxième prix excellence auront une tablette, des manuels de la classe supérieure, un sac et des fournitures scolaires.

Au sujet de la participation des collectivités locales, elles ont brillé de par leur absence dans l’organisation de ce concours régional de l’excellence malgré les injonctions du gouverneur de région lors du CRD préparatoire.