SEDHIOU – SUICIDE D’UN JEUNE ELEVE DU LYCEE DE BOUNKILING- ISSA BA, ELEVE EN CLASSE DE 2NDE SE DONNE LA MORT PAR PENDAISON

Après une absence prolongée depuis mardi et qui intriguait ses camarades, l’administration de son lycée et sa famille, des appels à la recherche sont lancés partout dans la commune de Bounkiling et ses environs. Le jeune Issa Ba n’a été finalement retrouvé qu’hier, jeudi 1er juin, en fin d’après-midi, le corps sans vie accroché à un arbre au moyen d’une corde. Tout porte à croire que le jeune élève se serait donné la mort par pendaison sans motif connu qui pourrait aboutir à cette option fatale.

Agé seulement de 18 ans et originaire de Kéréwane dans la commune de Djinany, Issa Ba est réputé être un élève d’un abord facile, calme et visiblement effacé mais brillant en classe. Il s’est classé 6e en seconde L avec 13 de moyenne au lycée de Bounkiling qu’il n’a commencé à fréquenter que cette année.

Sa dernière conversation avec ses camarades remonte à ce mardi quand il demandât l’autorisation pour se rendre à l’hôpital suite aux maux de ventre dont il se plaignait. Mais pour certains, Issa Bâ avait fini de mijoter son plan de suicide. Tous s’accordent à témoigner le sérieux du jeune homme à l’école comme à la maison d’où la persistance du doute sur les véritables mobiles de son acte.

Le proviseur du lycée de Bounkiling, Landing Danfa, les gendarmes et les membres de la famille ont accouru sur les lieux à la sortie Nord sur la route de N’dongane et en raison de l’état de décomposition avancée du corps, il a été ordonné son inhumation sur place avec l’aide des services de santé et autres techniciens qualifiés en la matière.

