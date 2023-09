Séisme au Maroc : au moins 820 morts selon un nouveau bilan

Selon un nouveau bilan provisoire, au moins 820 personnes ont trouvé la mort dans un séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre.

Un puissant séisme a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre. Selon un bilan provisoire, au moins 820 personnes ont trouvé la mort dans la tragédie, selon le ministère de l’Intérieur, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel provisoire. La secousse a également fait 672 blessés dont 205 graves, a indiqué le ministère dans un communiqué. Un précédent bilan de faisait état de 632 morts et 329 blessés. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers.

D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme qui a frappé le royaume à ce jour. Selon des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs villes. Des images ont montré une partie d’un minaret s’est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, faisant deux blessés. Une correspondante de l’AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d’autres dormaient à même le sol.