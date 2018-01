Selena Gomez change de carrière pour se consacrer à…

La chanteuse de 25 ans, a joué les ballerines dans sa deuxième campagne pour Puma, cette fois en petit rat de l’opéra façon sportive pour la collection « En Pointe » de la marque, qui est une collaboration avec les danseurs du New York City Ballet. Pour la campagne, la jolie brune montre les pièces sportives ainsi que les nouvelles baskets Phenom Satin de Puma rose pastel pour imiter la pantoufle d’une ballerine, avec des détails tissés. Et si vous n’êtes pas fan de rose, ne vous inquiétez pas, il y a aussi Fierce Satin en noir. « Je me sens confiante. Je me sens responsabilisé. Je me sens en contrôle. Je suis courageuse » a déclaré l’actrice dans un communiqué sur son travail avec Puma, qui soutient également son ex-petit ami, The Weeknd.

« Oui, je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis toujours MOI. Pas de masques, pas de filtres, juste Selena Gomez « , a t-elle ajouté. « Le style flexible de [Selena] l’amène de la salle de sport au tapis rouge et aux quatre coins du globe. Son intrépidité est reflétée sur la collection avec des pièces de déclaration audacieuses qui commandent l’attention « , a déclaré Puma dans un communiqué.

« Quand il s’agit de tout ce monde de la mode je pense que c’est devenu une chose collaborative où le streetwear et la mode se fondent en un« , a déclaré Selena Gomez à Vogue. « C’est une très belle chose parce que je vois des filles se sentir sexy dans des vêtements même pas d’entraînement, mais des vêtements dans lesquels tu pourrais y aller, puis tu mets une jolie paire de chaussures et tu sors après. »

Ajoutant, « c’est ce qui est si fou maintenant. Même en jetant quelque chose par-dessus un pantalon d’entraînement ou simplement en suant, vous vous sentez comme si vous pouviez faire ce que vous voulez. »

En espérant que cette deuxième collaboration porte ses fruits et ne soit pas la dernière…