Selena Gomez et Justin Bieber se séparent…

Selena Gomez et Justin Bieber étaient d’abord en couple entre 2011 et 2014. Leur séparation avait fait la Une des tabloïds. Si, entre temps, Justin a multiplié les conquêtes, il y a quelques mois, l’ex-star de Disney a décidé de lui laisser une nouvelle chance.

S’ils sont apparus heureux à velo, au restaurant, en plein match de hockey ou encore lorsqu’ils ont assisté au mariage du père du Biebs, E!News vient de révéler une mauvaise nouvelle.

Des nuages et des turbulences sont venus gâcher leur histoire. Les deux tourtereaux ont ainsi décidé de prendre du recul sur leur romance. « Ils ont connu beaucoup de conflits ces derniers temps et une dispute en particulier les a poussé à ‘rompre’. Cependant, ils sont restés en contact pendant tout ce temps et leurs sentiments mutuels n’ont pas changé », confie une source proche du duo à nos confrères.

À en croire ce même informateur, cette pause dans leur histoire ne devrait pas signer la fin de leur couple. « Ils vont définitivement se remettre ensemble. Ils ne sont clairement pas passés à autre chose mais ils avaient besoin de prendre du temps loin l’un de l’autre. Selena et Justin se sont tous les deux sentis oppressés par la pression que leur apportait leur relation qui doit se dérouler sous les yeux du public. De son côté, Selena a tenté d’arranger les choses avec sa mère mais savoir qu’elle ne voyait pas d’un bon œil cette réconciliation a été une épreuve permanente pour elle. »