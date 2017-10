Selena Gomez et The Weeknd : ils ont rompu !

Entre Selena Gomez et The Weeknd, c’est déjà de l’histoire ancienne. On apprend ce 30 octobre que la chanteuse et son chéri ont mis un terme à leur relation de 10 mois. Une explication qui tombe dans le sens, après une semaine bien surprenante, où les paparazzi ont photographié Selena en compagnie de son ex,justin Bieber, tandis que The Weeknd était en tournée.

« Ça n’a pas été simple pour eux »

Selena Gomez (25 ans) et The Weeknd (27 ans) « ont eu des hauts et des bas pendant quelques mois dans leur relation amoureuse » peut-on lire dans les colonnes de People magazine qui cite un proche. Et d’ajouter : « Cela a été dur du fait qu’il soit en tournée et qu’elle soit en tournage à New York [pour le prochain film de Woody Allen, NDLR]. Ça n’a pas été simple pour eux (…) de réaliser que leur relation prenait ce chemin mais cela faisait des mois que c’était laborieux. »

Et alors que les fans se régalent des retrouvailles de Selena avec son ex, et premier amour, rien n’est encore gagné pour Justin Bieber. Et pour cause, « c’est fini pour le moment mais Selena et Abel (le vrai nom du chanteur) restent en contact ».

Justin sera-t-il à la hauteur ?

Espérons que l’interprète de « Sorry » sera à la hauteur de la situation pour prendre la femme de sa vie au vol, maintenant qu’elle lui a pardonné ses erreurs passées.