Pour un selfie, elle ruine 200 000 dollars d’oeuvres d’art dans une galerie

Sous l’oeil de la caméra de vidéosurveillance, une jeune femme a trébuché, faisant s’effondrer une dizaine de sculptures exposées dans une galerie de Los Angeles, aux Etats-Unis.

Le selfie de trop. Une jeune femme maladroite a provoqué début juillet l’effondrement en série de plusieurs sculptures d’art exposées à la galerie 14th Factory, à Los Angeles, aux Etats-Unis, raconte le site d’information Mashable. Pour ne rien arranger à son cas, la scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance, a été publiée sur YouTube, où elle a été visionnée des milliers de fois.

Ces images montrent deux jeunes femmes en train de visiter l’exposition «Hypercaine», des artistes Gloria Yu, Gabriel Chan, Jacob Blizter et Simon Birch. La première prend une photo des oeuvres exposées : une série de sculptures dressées sur des présentoirs alignés. Quelques secondes plus tard, la seconde s’accroupit pour réaliser ce qui semble être un selfie, mais son dos heurte l’un des présentoirs. Celui-ci se renverse contre le suivant, provoquant un effet domino dont les dégâts seront évalués plus tard à près de 200 000 dollars.

