Selon une étude, les hommes noirs trompent plus que toute autre race

Une nouvelle étude affirme que les hommes noirs trompent plus que toute autre race d’hommes dans une relation amoureuse et prétend avoir des données pour le prouver. Outre le sexe et l’âge, l’étude montre que le taux d’infidélité varie en fonction d’un certain nombre de facteurs démographiques et sociaux.

L’étude affirme que l’infidélité est un peu plus fréquente chez les adultes noirs. Quelque 22% des hommes noirs mariés ont déclaré avoir trompé leur conjointe, contre 16% de Blancs et 13% d’Hispaniques. Et parmi les hommes de race noire, le taux est le plus élevé: 28% ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre que leur conjointe, contre 20% des hommes blancs et 16% des hommes hispaniques.

En général, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de tricher: 20% des hommes et 13% des femmes ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre que leur conjoint lorsqu’ils étaient mariés, selon les données de la récente enquête sociale générale.

Le rapport de l’étude ajoute que: L’identité politique, les antécédents familiaux et l’activité religieuse d’une personne sont également liés au fait qu’ils trichent ou non. Dans l’ensemble, les adultes qui n’ont pas grandi dans des familles intactes et ceux qui fréquentent rarement ou jamais les services religieux sont plus susceptibles que les autres d’avoir trompé leur conjoint. Par exemple, 15% des adultes qui ont grandi avec les deux parents biologiques ont trompé leur conjoint auparavant, contre 18% de ceux qui n’ont pas grandi dans des familles intactes.