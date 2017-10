Le Sels veut contraindre le gouvernement à respecter les engagements signés avec les enseignants- Une grève plane au dessus de l’école

C’est dans cette optique que la Commission administrative de ce syndicat a instruit son Bureau exécutif national de déposer un préavis de grève le 23 octobre dernier, avec comme revendications, entre autres, le respect des engagements.

Et, de l’avis du leader syndical, la résolution de ce conflit doit mobiliser l’énergie de tous les Sénégalais puisque l’école sénégalaise, «est un patrimoine national, par conséquent, elle doit intéresser et mobiliser tout le monde, car il y va de l’avenir de nos enfants et du développement de notre pays».

Mais, au cas où rien n’est fait pour contenter les enseignants, informe M. Diallo son syndicat «prendra toutes ses responsabilités».