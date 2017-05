Semaine nationale de la Femme- Mariama Sarr ou Mariama, ça !

Mariama Sarr serait Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. S’il en est ainsi, elle remplace à cette fonction de grandes dames dont les noms sont gravés dans l’Histoire de la politique et de la promotion féminine : Caroline Faye, Awa Gueye Kébé, Aminata Mbengue Ndiaye, Aïda Mbodji, etc.

Malheureusement, cette Ministre de la Femme est loin de ces prédécesseurs qui sont des femmes d’un dynamisme, d’un humanisme, d’un altruisme et d’une sociabilité naturelle qui influent dans la politique de promotion féminine qu’elles appliquaient. Elles disposaient, quand elles assumaient les fonctions ministérielles de promotion de la Femme et de la Famille, d’une impressionnante capacité de mobilisation des masses féminines qui faisait la fierté de Senghor, de Diouf et de Wade qui leurs confiaient ces responsabilités. Mais Mariama Sarr n’a aucun charisme pour envouter et galvaniser les femmes et n’a aucune capacité de mobilisation. Terne et taciturne, son œuvre institutionnelle est morose et son action politique est amorphe. Ses actes ne sont ni mobilisants, ni mobilisateurs. La Semaine nationale de la Femme qui vient d’être célébrée est un échec qui suggère trois postulats : soit elle donne la primauté à la politique politicienne pour conserver la Commune de Kaolack où elle est décriée, soit elle est incompétente, soit elle est impopulaire pour enrôler les femmes.

Elle a été incapable de remplir un petit stade en une cérémonie officielle et solennelle consacrée aux femmes dont elle est la Ministre. Et ce n’est pas la première fois que l’impopularité et l’amorphisme politique de Mariama Sarr se fait découvrir. Le 08 Mars 2015, lors de la Journée mondiale de la Femme, elle a été incapable de remplir la Salle de l’Unité Africaine du CICES et dut faire déplacer des femmes de certaines régions qui avouèrent elles-mêmes avoir été désintéressées pour faire un déplacement qu’elles ne comprennent pas. Ministre de la Femme, elle aurait pu conquérir une écrasante masse féminine par une politique d’avant-garde, surtout dans la Capitale. Mais Madame est terne, son langage politique ne mobilise personne, son action politique est nonchalante et les femmes sénégalaises, à l’exception de quelques-unes de l’APR, ne la connaissent même pas. A Kaolack, certaines femmes savent qu’elle est Maire, mais oublient même qu’elle est leur Ministre. Macky devrait en tirer les conséquences !

Domou rewmi