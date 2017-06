LA SEMENCE EST LE PREMIER FACTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE, SELON UN EXPERT

L’expert en semences Fodé Sarr a souligné vendredi l’importance de la semence dans l’agriculture, en estimant qu’elle est « le premier facteur de production agricole et de sécurité alimentaire ».

« La semence est un intrant indispensable pour une agriculture productive. Il n’y a pas d’agriculture sans semence », a ajouté M. Sarr en intervenant à une formation sur « la production, le conditionnement et le stockage des semences en Afrique de l’Ouest ».

Cette session, qui a pris fin vendredi, se tenait depuis quatre jours à Saly-Portudal (ouest), à l’initiative de l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA, sigle en anglais) et de l’Ecole nationale supérieure agricole (ENSA) de l’Université de Thiès (ouest).

« Tous les investissements dans la maîtrise de l’eau et la mécanisation de l’agriculture servent à valoriser le potentiel de la semence », a souligné Fodé Sarr.

Talla Guèye, le coordonnateur du programme de l’AGRA dédié à la gestion des entreprises semencières des pays francophones d’Afrique de l’Ouest, a également souligné l’importance de la semence pour la productivité agricole en Afrique.

« Notre stratégie, c’est de contribuer à la reconstitution du capital humain, dans une approche sous-régionale. Nous avons comme objectif de former les entrepreneurs privés et le personnel des entreprises privées de semences de l’Afrique de l’Ouest », a-t-il dit, en parlant de l’initiative commune à l’AGRA et à l’ENSA de Thiès.

Les bénéficiaires de la formation viennent du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.

« Je suis persuadé que les acquis de ce programme contribueront de façon significative à restaurer, dans nos pays respectifs, un environnement favorable au développement des productions agricoles », a réagi le recteur de l’Université de Thiès, Mactar Mour Seck.

La formation devrait permettre aux bénéficiaires d’améliorer « la disponibilité et l’accessibilité des semences de qualité et en quantité suffisante », a ajouté M. Seck.