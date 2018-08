Sénégal: 5 médecins gériatres pour 900 mille vieillards

Le Sénégal ne compte que cinq médecins gériatres, spécialistes de la vieillesse, pour la prise en charge de 800 mille à 900 mille personnes du troisième âge, soit entre 9 et 11% de la population sénégalaise. Pis, ces cinq médecins gériatres exercent tous dans des structures sanitaires basées à Dakar. C’est ce qu’a révélé le chef de la division de la promotion des personnes âgées à la Direction nationale de l’Action sociale, El Hadj Malick Sougou, dans des propos rapportés par l’Aps. ’’En plus du manque de gériatres, a-t-il poursuivi, il y a une insuffisance notoire de médecins spécialistes en gérontologie, de spécialistes de l’étude des phénomènes de vieillissement et des problèmes particuliers aux personnes âgées’’.